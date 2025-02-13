Почему киевские спецслужбы спокойно готовят теракты на территории России?

Silver Kont Так оно так и есть, запускаются с границ других областей, на стыках границ областей контроль отсутствует.... Подъехали, недалеко от границы области собрали, запустили, и залегли на дно, до следующей команды от хохломразей...

bianka Белая Когда-нибудь обратят внимание на охрану наших границ и ужесточение пересечения их, включая беженцев? Границы у нас дырявые!!!