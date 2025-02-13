Почему киевские спецслужбы спокойно готовят теракты на территории России?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Silver Kont
Так оно так и есть, запускаются с границ других областей, на стыках границ областей контроль отсутствует.... Подъехали, недалеко от границы области собрали, запустили, и залегли на дно, до следующей команды от хохломразей...
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7 час.
bianka Белая
Когда-нибудь обратят внимание на охрану наших границ и ужесточение пересечения их, включая беженцев? Границы у нас дырявые!!!
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7 час.
Коська
И это еще бриты не задействован основной свой козырь, который уже в России - иммигранты из ср.Азии. Если их подымут, будет хороший БАДА-БУМ!!! А дзядзя Вова не хочет, по неизвестным причинам, отменять мораторий. п ЗДРЯ!!!
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6 час.
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