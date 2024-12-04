Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении детей в одном из дошкольных учреждений Смоленска

В СМИ сообщается, что жительница Смоленска обвинила воспитателя детского сада в избиении сына. По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой.
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