В Нижнем Тагиле пропал 13-летний мальчик. Фото

В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».
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