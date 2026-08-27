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В России сообщили об освобождении бойцов из украинского плена

В России сообщили об освобождении бойцов из украинского плена

Девять российских бойцов освобождены из пыточных подвалов для русских пленных на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 27 августа на всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

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