В России сообщили об освобождении бойцов из украинского плена

Девять российских бойцов освобождены из пыточных подвалов для русских пленных на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 27 августа на всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».
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