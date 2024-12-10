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"Дайте нам эти 10 миллионов": Небензя сделал интересное предложение Америке – на кону голова аль-Джулани

"Дайте нам эти 10 миллионов": Небензя сделал интересное предложение Америке – на кону голова аль-Джулани

Постпред России при ООН Василий Небензя сделал интересное – пусть и шутливое – предложение Америке. На кону – голова главы группировки Хайат Тахрир аш-Шам* Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя – Ахмед аш-Шар).

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