Китай отреагировал на угрозы Блинкена по украинскому вопросу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отреагировал на угрозы со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Штаты "примут меры" против КНР, если узнают о поддержке спецоперации РФ на Украине.