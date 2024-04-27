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Петербургский дневник

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Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге

Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге

Президент отметил высокие демографические показатели города Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

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Комментарии
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Видимо Путину приятнее слушать сказки Беглова, чем глас народа. Лучше бы он спросил Бастрыкина о креминагенной обстановке в Питере.
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14 час.
Александр Семенов
&quot;Президент отметил высокие демографические показатели города&quot;. Естественно, так как Беглов &lt;трахает&gt; питерцев, не &lt;nh&gt;
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10 час.
Александр Семенов
не &lt;трахают&gt; больше нигде.
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10 час.

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