Президент отметил высокие демографические показатели города Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге
Комментарии
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Видимо Путину приятнее слушать сказки Беглова, чем глас народа. Лучше бы он спросил Бастрыкина о креминагенной обстановке в Питере.
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14 час.
Александр Семенов
"Президент отметил высокие демографические показатели города". Естественно, так как Беглов <трахает> питерцев, не <nh>
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10 час.
Александр Семенов
не <трахают> больше нигде.
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10 час.
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