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«Платить пособия аистам»: что обещают на выборах немецкие сатирики

«Платить пособия аистам»: что обещают на выборах немецкие сатирики

6 сентября, в земле Саксония-Анхальт пройдут выборы в ландтаг. Голосование решит, сумеет ли "Альтернатива для Германии" впервые в истории взять власть в целом регионе.

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