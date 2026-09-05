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Регионы России

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Apple представит систему домашней безопасности с искусственным интеллектом в 2027 году

Apple представит систему домашней безопасности с искусственным интеллектом в 2027 году

Компания Apple планирует запустить комплексную систему домашней безопасности, использующую умную видеозапись и анализ изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ), ориентированную на конфиденциальность пользователей.

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