Выставку трофеев в Москве могут продлить и провести ее в других регионах РФ

В минобороны РФ рассмотрят предложения о продлении выставки трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве и организации подобных мероприятий в других регионах страны, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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