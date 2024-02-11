«Противник понемногу выдыхается»

На донецком направлении в зоне СВО напряженные бои идут сразу на нескольких участках. Меняется скорее не их интенсивность, а характер: вражеская артиллерия бьет всё реже, а вот применение всех видов беспилотных систем наращивается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии