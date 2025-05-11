"Шойгу не было на Параде – это настоящий подарок армии": Бывший министр обороны покинет Россию?

Коллаж NovorosInform Впервые Парад Победы в Москве принимал министр обороны Андрей Белоусов. В политических тг-каналах обратили внимание: на трибунах Красной площади почему-то не было Сергея Шойгу, хотя он является секретарём Совбеза.
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