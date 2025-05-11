"Шойгу не было на Параде – это настоящий подарок армии": Бывший министр обороны покинет Россию?

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Комментарии
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Игорь Максаков
Чтобы не воровали в Минобороны не обязательно иметь военное образование танкиста или артиллериста, тем более лётчика-истребителя или стратегической авиации, просто нужно честно выполнять свой чиновничий долг и не допускать до финансов, выделенных страной на оборону, свиней с пятаками вместо носа, и неуёмными аппетитами.
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5 час.
ЯО
Яна Орлова
А что? Он еще на свободе?! 😱
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новый глава чечни
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