"Шойгу не было на Параде – это настоящий подарок армии": Бывший министр обороны покинет Россию?

Игорь Максаков

Чтобы не воровали в Минобороны не обязательно иметь военное образование танкиста или артиллериста, тем более лётчика-истребителя или стратегической авиации, просто нужно честно выполнять свой чиновничий долг и не допускать до финансов, выделенных страной на оборону, свиней с пятаками вместо носа, и неуёмными аппетитами.