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Царьград

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В древнеегипетской гробнице нашли женщину с тератомой

В древнеегипетской гробнице нашли женщину с тератомой

Учёные Университета Южного Иллинойса (США) описали самый древний образец тератомы яичника.Тератома с зубами была найдена у молодой женщины, захороненной в древнеегипетской гробнице, и датирована серединой XIV века до н.

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