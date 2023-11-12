В древнеегипетской гробнице нашли женщину с тератомой

Учёные Университета Южного Иллинойса (США) описали самый древний образец тератомы яичника.Тератома с зубами была найдена у молодой женщины, захороненной в древнеегипетской гробнице, и датирована серединой XIV века до н.
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