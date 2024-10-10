Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги

ISU Challenger Budapest Trophy Будапешт, Венгрия 11 октября, пятница Мужчины, короткая программа 11:20 Танцы на льду, ритм-танец 15:50 12 октября, суббота Женщины, короткая программа 16:50 13 октября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 12:30 Женщины, произвольная программа 15:00 Танцы на льду, произвольный танец 18:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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