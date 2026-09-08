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Царьград

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Волгоградские врачи спасли недоношенную девочку весом 990 граммов

Волгоградские врачи спасли недоношенную девочку весом 990 граммов

В Волгограде врачи перинатального центра №2 выходили девочку Милану с весом 990 граммов. Родившаяся раньше срока малышка, четвертая в семье, за несколько месяцев набрала более 2 килограммов и готова к выписке.

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