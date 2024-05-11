ЮАР попросила Мировой суд вынести решение о выводе войск Израиля из Рафаха

Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге, потребовав принять меры в отношении Израиля в связи с его военной операцией в Рафахе на юге сектора Газа, передает агентство Reuters со ссылкой на суд.
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