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ЮАР попросила Мировой суд вынести решение о выводе войск Израиля из Рафаха

Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге, потребовав принять меры в отношении Израиля в связи с его военной операцией в Рафахе на юге сектора Газа, передает агентство Reuters со ссылкой на суд.

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