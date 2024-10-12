Израиль определился с целями атаки на Иран

Израиль ограничил перечень потенциальных целей для ответного удара по Ирану. Так, в списке находятся объекты военной и энергетической инфраструктуры страны, но ударов по ядерным объектам не планируется, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США.