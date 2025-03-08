Артур Парфенчиков поздравил женщин Карелии с праздником

Для поздравления руководитель региона выбрал стихи Бальмонтафото: пресс-служба правительства Карелии Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК поздравил прекрасную половину республики с праздником.
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