Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении женщины во Владимире

В соцмедиа сообщается, что после того, как женщина, проходившая мимо с ребенком, высказала замечание рабочим, которые производили вырубку деревьев на одной из улиц во Владимире, в её адрес были высказаны оскорбления и угрозы.
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