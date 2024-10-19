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Суббота! Но не стоит забывать про спорт даже на выходных

Суббота! Но не стоит забывать про спорт даже на выходных

Суббота! Но не стоит забывать про спорт даже на выходных Сегодня мы уделим внимание нашей растяжке! В этом нам поможет тренер по эстетической гимнастике Светлана КонстантиноваПрисоединяйтесь к нам!@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .

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