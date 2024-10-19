Суббота! Но не стоит забывать про спорт даже на выходных Сегодня мы уделим внимание нашей растяжке! В этом нам поможет тренер по эстетической гимнастике Светлана КонстантиноваПрисоединяйтесь к нам!@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .