«Надо было раньше думать», – бывшая мужа Алексы прокомментировала новость певицы о разводе

На днях певица Алекса сообщила о разводе с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Певица Алекса разместила пост, в котором открыто заявила о завершении отношений и грядущем разводе с Вячеславом Дайчевым.
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