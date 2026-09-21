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Красный Север

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«Бронхит курильщика» и не только: какие заболевания лёгких вызывает никотин

«Бронхит курильщика» и не только: какие заболевания лёгких вызывает никотин

Многие ставят знак «равно» между курением и раком легких. Но онкология в данном случае — не единственное заболевание у курильщиков.

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