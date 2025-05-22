Экономист дал рекомендации по покупке валюты к лету

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Уже сейчас можно покупать валюту для отпуска, поскольку серьезного снижения курса рубля не будет до конца лета, сообщил кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев.
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