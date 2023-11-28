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    A причем здесь Карпин, он выбирает как он считает лучших футболистов. Но что поделать, если эти "лучшие", играть не у...«Выбирать не прих...
  • катя Подвойская (-)
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Агент Головина: трансферную стоимость Александра во Франции может потянуть только «ПСЖ»

Агент Головина: трансферную стоимость Александра во Франции может потянуть только «ПСЖ»

Александр Клюев рассказал, что во Франции контракт Александра Головина сможет выкупить только «ПСЖ». Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал, что во Франции трансфер игрока сможет себе позволить лишь «ПСЖ».

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