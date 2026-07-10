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Газета.ру

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Памфилова: в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

Памфилова: в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

В сентябрьских выборах в Государственную думу примет участие не больше 11 партий. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.

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