Подробности посадки самолета на Сахалине рассказали в "Аэрофлоте"

У самолета авиакомпании "Аэрофлот", который 1 декабря совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сработала индикация о падении давления на одном из шести колес шасси, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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