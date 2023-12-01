РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    И таких сумашедших в России больше чем до хрена. Что с ними делать не знает никто. Никакой моральной сдержанности, ни...Продавец шаурмы в...
  • николай лейчинский
    Лавр - ты лучший !Лавров поставил н...
  • лина любимцева
    Насколько я наю, на первоначальное предложение стать генеральным директором ГАБТ, Гергиев ответил отрицательно... Поч...Мацуев: назначени...

Подробности посадки самолета на Сахалине рассказали в "Аэрофлоте"

У самолета авиакомпании "Аэрофлот", который 1 декабря совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сработала индикация о падении давления на одном из шести колес шасси, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх