Минтюков против «Калгари»: передача, 3 блока и хит за 15:21. Его удаление в овертайме соперники реализовали

Защитник «Дакс» принял участие в матче с «Калгари» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В 32 играх в текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина 9 (3+6) очков в 32 играх при полезности «минус 4».
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