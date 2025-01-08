Минтюков против «Калгари»: передача, 3 блока и хит за 15:21. Его удаление в овертайме соперники реализовали

Защитник «Дакс» принял участие в матче с «Калгари» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В 32 играх в текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина 9 (3+6) очков в 32 играх при полезности «минус 4».