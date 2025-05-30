Россия между двух огней: что ожидает мировой рынок зерна в 2025 году

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Мировое производство зерновых в новом сезоне вырастет, в том числе и в России, поэтому отечественные экспортеры в 2025-2025 сельскохозяйственном году окажутся между двух огней: им придется бороться за спрос покупателей на фоне роста предложения и со стороны Евросоюза, и со стороны Австралии.