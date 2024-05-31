Мозг уполномочен себя мыть: чем опасна бессонница

Токсичные элементы из тканей мозга выводит отдельная лимфатическая система, расположенная в его менингеальных оболочках, а идет этот процесс обычно в последние часы сна, говорится в промежуточных результатах научного исследования ученых из лаборатории «Умный сон» Саратовского госуниверситета им.