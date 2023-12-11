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Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 11 декабря 2023 года.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 11 декабря 2023 года.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, на 11 декабря 2023 года. Общий астрологический прогноз. Сегодня, 11 декабря, — понедельник называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными.

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