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FinFax - Новости банков и вкладов

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Сбербанк напоминает: как отличить настоящие звонки от мошеннических

Сбербанк напоминает: как отличить настоящие звонки от мошеннических

Сбербанк применяет номер 900 для удобства связи с клиентами, но если у вас возникают малейшие сомнения, действительно ли звонок поступил от банка, следует незамедлительно завершить разговор и лично перезвонить на указанный контактный номер, сообщили источники ФинФакс.

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