Как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi без проблем с законом: советы эксперта

Домашние сети Wi-Fi устроены проще промышленных, однако и в них встречаются подводные камни. К примеру, в попытке увеличить скорость соединения можно переключиться на каналы, которые запрещены для использования в РФ, рассказал руководитель офиса международного интегратора IT-решений «Первый Бит» Алексей Елин в разговоре с «Праймом».