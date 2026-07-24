Новой волны мобилизации не будет, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник из комитета по обороне. Он назвал сообщения о ней дезинформацией от СМИ-иноагентов.
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Новой волны мобилизации не будет, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник из комитета по обороне. Он назвал сообщения о ней дезинформацией от СМИ-иноагентов.
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