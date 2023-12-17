Отношения Зеленского и Орбана могут помешать Украине вступить в ЕС

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что эмоциональность комика Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может навредить киевскому режиму.
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