Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Ракова рассказала о новинке в расписании Дневника МЭШ Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам столицы, что пользователи дневника «Московской электронной школы» (МЭШ) теперь смогут увидеть дату и тему контрольных работ.