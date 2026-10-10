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Газета.ру

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Отец актера Дугласа Кирк в последний раз выписал чек сыну в 21 год

Отец актера Дугласа Кирк в последний раз выписал чек сыну в 21 год

Американский актер Майкл Дуглас признался, что отец, знаменитый артист Кирк Дуглас, не помогал ему деньгами с 21 года.

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