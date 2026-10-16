В Москве врачи спасли кота Румпеля, проглотившего 16 резинок для волос. Хирургической операцией руководил ветеринар Александр Степанов, успешно извлекший инородные предметы.
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