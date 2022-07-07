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Журнал «Военная мысль»: спецоперация стала логичным ответом на действия США и НАТО

Журнал «Военная мысль»: спецоперация стала логичным ответом на действия США и НАТО

Спецоперация на Украине - логичный ответ на продвижение США и НАТО на европейскую территорию бывшего СССР и попытку подчинить себе руководство России, отмечается в статье журнала "Военная мысль", издаваемый для генералов, адмиралов и офицеров ВС.

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