Журнал «Военная мысль»: спецоперация стала логичным ответом на действия США и НАТО

Спецоперация на Украине - логичный ответ на продвижение США и НАТО на европейскую территорию бывшего СССР и попытку подчинить себе руководство России, отмечается в статье журнала "Военная мысль", издаваемый для генералов, адмиралов и офицеров ВС.
Спецоперация на Украине - логичный ответ на продвижение США и НАТО на европейскую территорию бывшего СССР и попытку подчинить себе руководство России, отмечается в статье журнала "Военная мысль", издаваемый для генералов, адмиралов и офицеров ВС.
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