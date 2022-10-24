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По 5000 российских туристов будут прибывать на вновь открытый тропический остров Тропический остров Шри-Ланка, одно из любимых мест для зимовки у российских путешественников, планирует привлекать по более чем 5’000 российских туристов в месяц.