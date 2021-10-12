RT НА РУССКОМ

9 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моловик
    Если это действительно "пошутил" он, то парень сей, безусловно, туповат. Только я не вижу в этом ничего удивительного.Глава AMC Fight N...
  • zygmund nedialkow
    Конечно останется у летучих мышей. Случаи заражения от животных и птиц присутствуют, но это единичные случаи и в эпид...Вакцинолог Тимако...
  • Иван
    В России зафиксир...

«Ударит по простым потребителям»: к каким последствиям может привести интеграция Украины в энергорынок ЕС

«Ударит по простым потребителям»: к каким последствиям может привести интеграция Украины в энергорынок ЕС

В Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, назвав этот процесс одной из ключевых целей сотрудничества Брюсселя и Киева в области энергетики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх