«Ударит по простым потребителям»: к каким последствиям может привести интеграция Украины в энергорынок ЕС

В Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, назвав этот процесс одной из ключевых целей сотрудничества Брюсселя и Киева в области энергетики.