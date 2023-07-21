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Расписание матчей ЧМ по футболу 2023 среди женщин

Расписание матчей ЧМ по футболу 2023 среди женщин

В Австралии и Новой Зеландии 20 июля стартовал девятый Чемпионат мира по футболу среди женщин. Впервые чемпионат проходит в двух странах, к тому же представляющих разные региональные федерации ФИФА.

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