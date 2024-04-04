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Испытание для Молдавского, реабилитация Гольцова, дебюты Билостенного и Попова: четверо россиян выступят на PFL 1

Испытание для Молдавского, реабилитация Гольцова, дебюты Билостенного и Попова: четверо россиян выступят на PFL 1

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио пройдёт первый турнир в рамках очередного сезона PFL. В главном поединке вечера бывший претендент на титул Bellator Валентин Молдавский сразится с триумфатором Гран-при 2022 года Анте Делией, перед ним пройдёт бой между финалистом прошлогоднего первенства Денисом Гольцовым и Линтоном Васселлом.

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