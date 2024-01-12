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«Полное пренебрежение международным правом»: в МИД РФ осудили удары США и Великобритании по Йемену

«Полное пренебрежение международным правом»: в МИД РФ осудили удары США и Великобритании по Йемену

Нанесённые в ночь на 12 января удары американских и британских военных по Йемену — пример пренебрежения международным правом во имя эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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