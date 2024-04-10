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Гериатр Прощаев перечислил признаки хронического информационного истощения

Гериатр Прощаев перечислил признаки хронического информационного истощения

Врач-гериатр Кирилл Прощаев перечислил пять признаков синдрома хронического информационного истощения (squeezed-синдром), вызываемого длительным постоянным перенапряжением из-за контакта с электронными устройствами.

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