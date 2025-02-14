Эксперт объяснил значимость применения ИИ в здравоохранении

Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью российского здравоохранения, трансформируя традиционные подходы к диагностике и лечению заболеваний, отметил председатель Совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода.
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