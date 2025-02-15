Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Давайте поможем Трампу «одержать победу» на Украине

Давайте поможем Трампу «одержать победу» на Украине

Автор: Алексей Белов Весёлые датчане, поняв, видимо, что нормальными способами Трампа к адекватности не призвать, предложили обменять Гренландию, которую так жаждет заполучить 47-й президент США, на Калифорнию.

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