«Вечные химические вещества» PFAS могут просачиваться через кожу человека

Забудьте о том, что вам говорили в прошлом о том, что ваша кожа действует как барьер, защищающий вас от воздействия токсинов, поскольку новое исследование показывает, что опасные «вечные химические вещества» пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) всасываются через кожу в гораздо более высоких количествах, чем считалось ранее, сообщает «health.