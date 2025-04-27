ВС РФ продвинулись к северу от Купянска, выйдя к Дорошевке Харьковской области Российские войска продвинулись в Харьковской области к северу от Купянска, подойдя вплотную к селу Дорошевка.
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ВС РФ продвинулись к северу от Купянска, выйдя к Дорошевке Харьковской области Российские войска продвинулись в Харьковской области к северу от Купянска, подойдя вплотную к селу Дорошевка.
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