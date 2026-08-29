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Новая российская ракета фактически остановила работу портов Украины

Новая российская крылатая ракета «Бандероль» стала одним из ключевых факторов, из-за которых работа украинских портов на Черном море оказалась фактически заблокирована.

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