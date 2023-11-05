Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

160 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Обожаю катеек!!! Как-то купила войлочный домик для кошечки Батоши и ее сынка Рыжичка. Это животные семьи моего сына. ...Домики, лежанки и...
  • Алиса Майская
    Очень хорошо, ровно, замечательно)Нашёл идеальную к...
  • Александр Михайлов
    Я не заморачивалась, а растеребила руками,отщипывая кусочки и теребила их, превращая в пух.Подушка со времен...

Как правильно поджимать бегунок на молнии

Как правильно поджимать бегунок на молнии

Бегунок на поношенной одежде и обуви изрядно изнашивается от трения, поэтому перестает застегивать молнию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Ильмер
Вы смеётесь? У сплава из которого их делают пластичность чуть выше чем у стекла. 1-2 обжатия и бегунок разваливается.
Ответить
2 д.
А
Алексей
Способ рабочий,сам так делал,но надо поджимать ооочееень аккуратно.Иначе лопнет.Ну а проще всего купить новый бегунок,или молнию с таким же бегунком,и переставить.
Ответить
2 д.
СК
Сергей Козлов
Два дебила это силакупи и поменяй бегунок
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх