Бегунок на поношенной одежде и обуви изрядно изнашивается от трения, поэтому перестает застегивать молнию.
Как правильно поджимать бегунок на молнии
Комментарии
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Владислав Ильмер
Вы смеётесь? У сплава из которого их делают пластичность чуть выше чем у стекла. 1-2 обжатия и бегунок разваливается.
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2 д.
А
Алексей
Способ рабочий,сам так делал,но надо поджимать ооочееень аккуратно.Иначе лопнет.Ну а проще всего купить новый бегунок,или молнию с таким же бегунком,и переставить.
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2 д.
СК
Сергей Козлов
Два дебила это силакупи и поменяй бегунок
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1 д.
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